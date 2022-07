ويلشير يُعلن اعتزاله كرة القدم في عمر الثلاثين

أعلن جاك ويلشير، نجم أرسنال الإنجليزي السابق، اعتزاله كرة القدم عن عمر ناهز الـ30 عامًا، بعد إنهائه مشواره مبكرًا مع آرهوس الدنماركي.

وخاض ويلشير 197 مباراة بقميص أرسنال، على الرغم من انضمامه للنادي اللندني في عمر التاسعة وأمضى أكثر من 10 مواسم احترافيه مع المدفعجية، وكافح طويلًا من أجل التألق بعد تعرضه للكثير من الإصابات.

وانضم ويلشير في بداية هذا العام إلى فريق آرهاوس الدنماركي لكنه ترك الفريق بعدما قضى في صفوفه 5 أشهر فقط.

وأكد ويلشير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه عاش حلمه موجهًا شكره للجميع في بيان مطول جاء فيه:" اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم الاحترافية. لقد كانت رحلة لا تصدق مليئة بالعديد من اللحظات الرائعة وأشعر بالفخر لأنني عشت كل ما فعلته خلال مسيرتي المهنية. من طفل صغير يركل الكرة في الحديقة إلى قيادة أرسنال الحبيب، واللعب لبلدي في كأس العالم. لقد عشت حلمي".

I’ve lived my dream. Thank you all ❤️ pic.twitter.com/rB5gnyyUlK