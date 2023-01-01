 زيزو يقود تشكيل الزمالك لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز - بوابة الشروق
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زيزو يقود تشكيل الزمالك لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز

أمير نبيل
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 8:39 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 8:39 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فيوتشر، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: 

محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح  ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح .


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