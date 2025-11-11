نعيم قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل محصور بجنوب الليطاني ونرفض استبداله

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024 بين لبنان وإسرائيل محصور بجنوب نهر الليطاني وهو اتفاق ثمنه مقبول بالنسبة للحزب، ورفض استبداله باتفاق جديد.

وقال قاسم في كلمته له في احتفال أقامه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة يوم الشهيد اليوم الثلاثاء "حصل اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024 وفيه انسحاب العدو من جنوب نهر الليطاني وانتشار للجيش وبالنسبة لنا في الاتفاق ثمن مقبول لنا وهو انتشار الجيش وهم أهلنا وأبناء وطننا".

وأضاف: "نحن في حزب الله نقول إن اتفاق وقف إطلاق النار هو حصرًا لجنوب الليطاني وعلى إسرائيل الخروج من لبنان وإطلاق سراح الأسرى ولا خطر على المستوطنات الشمالية".

وتابع قاسم: "لا استبدال للاتفاق ولا إبراء لذمة الاحتلال باتفاق جديد ويجب تنفيذ الاتفاق وبعدها كل السبل مفتوحة لنقاش داخلي حول قوة لبنان وسيادته ولا علاقة للخارج بهذا النقاش".

واعتبر أن "استمرار العدوان لا يمكن أن يستمر ولكل شيءٍ حد"، مضيفاً " إذا كان الجنوب نازفًا فالنزف سيطال كل لبنان بسبب أمريكا وإسرائيل."

وتابع قاسم: "قدمنا في معركة أولي البأس (الأخيرة مع إسرائيل) تضحيات كبيرة ومنعنا إسرائيل من تحقيق أهدافها ووقفنا حاجزًا أمام الاجتياح "الإسرائيلي"، مضيفا: "نحن مطمئنون لأن هذه المقاومة وشعبها لا يهزمون ونحن منصورون بالنصر أو الشهادة وهذا زمن الصمود وصناعة المستقل"، مضيفا: "لن نركع وسنبقى واقفين وجربتمونا في السابق وإذا أردتم التجربة لن ننسحب من الميدان".

وأشار إلى أن "ما تطلبه أمريكا من لبنان هي أوامر تضغط باليد الإسرائيلية لتطبيقها وتدخلهم في شؤوننا الداخلية مرفوض"، مضيفاً "لن أناقش خدام إسرائيل الذين لا يدافعون عن مواطني بلدهم ولا يستنكرون اعتداءاتها بل أسأل الأحرار لماذا لا تضع الحكومة خطة زمنية لاستعادة السيادة الوطنية وتطلب من القوى الأمنية تطبيقها".

وأعلن قاسم أن "المتحدث باسم اليونيفيل يقول إن إسرائيل نفذت أكثر من 7 آلاف خرقًا بينما لم يرصد من قبل حزب الله أي خرق في منطقة عملياتها ويخرج البعض ليقول إن المشكلة في لبنان بينما المشكلة في إسرائيل".

وتابع "إسرائيل تقتل المدنيين في بيوتهم وتدمر البيوت وتجرف الأراضي وتمنع عودة الأهالي إلى بيوتهم وتمنع الحياة عن القرى"، معتبراً أن " الحكومة للأسف لم ترَ من البيان الوزاري إلا نزع سلاح المقاومة ولكن اليوم لم يعد نزع السلاح هو المشكلة بل اليوم باتت ذريعة بناء القدرة والأموال وبعدها يقولون إن المشكلة بأصل الوجود وهذه الذرائع لن تنتهي ".

وأشار إلى أن "إسرائيل تريد أن تتحكم في لبنان سياسيًا واقتصاديًا وتريد لبنان حديقةً خلفية لتوسع المستوطنات ضمن إسرائيل الكبرى".

ورأى قاسم أن "أمركا وإسرائيل يتدخلان في مستقبل لبنان وهما يريدان انهاء قدرة لبنان المقاومة وتسليح الجيش بقدر لمواجهة المقاومة وليس مواجهة العدو الإسرائيلي".

وقال إن "المقاومة تحملت المسؤولية 42 سنة وقالت الحكومة إنها ستتحمل المسؤولية هذه المرة ونحن فتحنا لها الطريق ونحن نؤيد أيا كان يريد الدفاع عن هذا الوطن".

واستطرد: "على أمريكا وإسرائيل أن ييأسوا فنحن أبناء الحسين وأبناء الأرض الصامدون بعنا جماجما لله ولن نتركها للشياطين إما أن نعيش أعزة وإما أن نعيش أعزة"، مضيفاً " نحن نتعافى في حضورنا الطبيعي فمجتمعنا مجتمع حي مؤمن بالمقاومة ".

وأعلن أن "مجتمع المقاومة يحمي الدولة من الضغوطات الخارجية فاستفيدوا من هذا المجتمع".