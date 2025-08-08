شهد معبد الكرنك في الأقصر إقبالًا سياحيًا لافتًا، حيث استقبل أكثر من 15 ألف سائح خلال أسبوع واحد، في تأكيد على استمرار جاذبية المعالم الأثرية المصرية، رغم ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وقال مصدر داخل المعبد في تصريحات لـ"الشروق" إن الزوار جاءوا من مختلف دول العالم، من بينها الولايات المتحدة، المكسيك، البرازيل، ألمانيا، الصين، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، روسيا، والأرجنتين، فضلًا عن وفود عربية وأفريقية، بالإضافة إلى مصريين.

وأوضح المصدر أن ذروة الزيارات تكون في الفترة الصباحية من السابعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وفي فترة ما بعد الظهر من الثالثة حتى السادسة مساءً، تجنبًا لحرارة منتصف النهار.

وأشار إلى أن العديد من السياح أعربوا عن انبهارهم بعظمة المعبد وتصميمه المعماري الفريد، مؤكدين أن حرارة الطقس لم تُفسد متعتهم في استكشاف هذا الموقع التاريخي.

ويُعد معبد الكرنك أحد أضخم المجمعات الدينية في العالم القديم، ويواصل الحفاظ على مكانته كوجهة سياحية عالمية، بفضل جهود وزارة السياحة والآثار في تطويره ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار وفقًا للمعايير الدولية.