خالد الجندي لـ المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين

قال الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المشايخ والدعاة عليهم ألا يكونوا سببًا في تخويف الناس من الله سبحانه وتعالى أو تعقيدهم من الدين.

وأضاف خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «dmc»، أن الدعاة عليهم ألا يتسببوا في تخويف الناس من الشريعة ولا تكريههم في الأحكام الشرعية ولا تنفيرهم من السنة.

وأوضح أن هناك من تكون لديهم تجارب دينية فاشلة مع أشخاص عرضوا عليهم الدين بشكل سيء أو بشكل غير مناسب ولا يتفق مع سماحة الإسلام.

ولفت إلى أن المجتمع العالمي يعرض أديانًا وأفكارًا وأيديولوجيات ومذاهب بالترف والفن والفكرة والفلسفة والثقافة ومختلف وسائل العرض، متسائلًا عن سبب ضياع القضايا الإسلامية.

وذكر أن رسالة أي داعية يجب أن تقوم على فحوى الآية الكريمة «أبصر به وأسمع»، متابعًا: «ده إحنا بنقول للناس كلموا الناس عن مصر في مواجهة التشكيك اللي بتتعرض له بلدنا.. لما حد يستقبل سائح أجنبي لازم يكلمه عن حضارتنا وثقاقتنا ويتم الارتقاء به».

وشدد على ضرورة اتباع الأمر نفسه في الدين، حيث يجب الحديث بشكل يجعل الأطفال على سبيل المثال يتعلقون بالمساجد ولا ينفرون منها، وجعْل الشباب يحبون ويقبلون على طاعة الله.