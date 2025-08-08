الزمالك يتعاقد مع الكوبي رولندو سيبيدا أبرو لتدعيم فريق الطائرة

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مع الكوبي رولندو سيبيدا أبرو، لاعب فريق بلاديا سبور التركي والمنتخب الكوبي، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال"، بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، وذلك في إطار سياسة النادي لدعم صفوف الفريق بعناصر مميزة قادرة على صنع الفارق.

ويُعد رونالدو سيبدأ ابرو من اللاعبين البارزين في مركز 2، ويمتلك خبرات دولية كبيرة من خلال مشاركته مع المنتخب الكوبي وخوضه تجارب احترافية ناجحة.

وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة مجلس إدارة نادي الزمالك لتدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال"، بهدف المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.