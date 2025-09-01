استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حيي الزيتون والصبرة بغزة

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في غارات إسرائيلية على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين، فيما استشهد 3 فلسطينيين في قصف استهدف محيط مدرسة الصبرة.

واستشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأكدت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، "استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد الشافعي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة".

وأضافت أن "5 فلسطينيين استشهدوا، وآخرين أصيبوا باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع النفق شمالي مدينة غزة" ، مشيرة إلى "انتشال 3 شهداء من بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس"

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63 ألفا و557 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160.660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.