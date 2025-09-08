قائد الجيش الأوكراني: القوات حققت مكاسب ضد روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، إن القوات الأوكرانية قامت بصد الهجوم الروسي خلال الصيف وحققت مكاسب محدودة ضد روسيا.

وأضاف الجنرال سيرسكي على موقع فيسبوك، "ركزنا بشكل رئيسي على إيقاف العدو وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بهم".

وأوضح أنهم تمكنوا من تثبيت الوضع في القطاعات الضعيفة من الجبهة مثل ليمان ودوبروبيليا وبوكروفسك.

وكتب سيرسكي أن تم استعادة العديد من القرى و58 كيلومترا مربعا من الأراضي في أغسطس.

وأشارت هيئة الأركان العامة في كييف إلى قرية زاريتشني بالقرب من ليمان في منطقة دونيتسك باعتبارها آخر قرية تمت استعادتها.

وقال مدونون عسكريون أوكرانيون أيضا إن القرية أصبحت الآن في أيدي القوات الأوكرانية.

ولاحظ مراقبون عسكريون أجانب مثل معهد دراسة الحرب في الولايات المتحدة أيضا، أن الجيش الروسي لم يتمكن من تحقيق اختراق كبير هذا الصيف على الرغم من تفوقه في القوة على الجيش الأوكراني.