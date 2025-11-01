السودان يطلع المفوضية الأممية لحقوق الإنسان على فظائع الدعم السريع

قدّم السودان، السبت، إحاطة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية في جنيف، عن "الفظائع والانتهاكات المروعة" التي ارتكبتها "قوات الدعم السريع" في مدينتي الفاشر بشمال دارفور (غرب) وبارا بشمال كردفان (جنوب).

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن المندوب الدائم للسودان في جنيف حسن حامد حسن، التقى نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف وكبار معاونيها من قسم إفريقيا والسودان، بمقر المفوضية.

واستعرض حامد "الجرائم الوحشية التي نفذتها المليشيا الإرهابية (الدعم السريع) اعتبارا من يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول الماضي) وحتى الآن في مدينة الفاشر وما حولها".

واعتبر أن "تراخي المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الدعم السريع منذ اندلاع تمرّدها، وكذلك غض الطرف عن رعاتها والدعم بالسلاح والعتاد العسكري المركزي، هو الذي أعطى المليشيا الضوء الأخضر لكي ترتكب كل هذه الفظائع المروّعة".

وأشار الدبلوماسي السوداني إلى أن قوات الدعم السريع "نفذت تصفيات جماعية ذات طابع عرقي استهدفت مدنيين، بينهم مرضى ومرافقون وأطقم طبية داخل المستشفى السعودي للولادة بالفاشر".

كما عرض تفاصيل ما قال إنها "انتهاكات مماثلة" ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة بارا بشمال كردفان، مؤكدا أن هذا "النهج تكرر في كل المدن التي اجتاحتها المليشيا".

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلنت "قوات الدعم السريع" الاستيلاء مجددا على مدينة بارا، التي تبعد نحو 35 كيلومترا عن شمال شرق مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، ما أدى إلى موجات نزوح كبيرة من المدينة وسط اتهامات حكومية ومن منظمات حقوقية بارتكابها انتهاكات ضد المدنيين.

وأشارت الوكالة إلى أن لقاءات المندوب الدائم للسودان بجنيف شملت "المقررة الخاصة المعنيّة بالعنف ضدّ المرأة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف والمفوضية السامية للاجئين".

وفي 26 أكتوبر الماضي، استولت "قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 أكتوبر، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023، حربا دامية بين الجيش و"قوات الدعم السريع" أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

وحاليا، باتت "قوات الدعم السريع" تسيطر على كل ولايات إقليم دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.