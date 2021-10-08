تونس تسجل 221 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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أحصت وزارة الصحة التونسية يوم الخميس 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في مؤشر على انحسار ملحوظ للوباء في أنحاء البلاد في أعقاب موجة خطيرة خلال شهري يوليو أغسطس الماضيين.

ويشمل هذا التحديث تاريخ السادس من تشرين أول/أكتوبر ليصبح إجمالي المصابين بالفيروس أكثر من 709 آلاف شخص فيما بلغ إجمالي الوفيات 24 ألفا و987 منذ بدء تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

وكان وزير الصحة علي مرابط صرح في وقت سابق بوجود انفراج تدريجي للأزمة الصحية في ظل تقلص أعداد المرضى في المستشفيات وتراجع أعداد الوفيات.

وتراجعت نسبة التحاليل الايجابية اليومية إلى 26ر5 % بينما تخطت في تموز/يوليو الماضي في ذروة الموجة الوبائية 30 %.

ومع تلقي تونس للملايين من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر الهبات الدولية، أمكن للسلطات الصحية تطعيم أكثر من ثمانية ملايين و314 ألف شخص من بينهم ثلاثة ملايين و 973 ألف شخص جرى تحصينهم بشكل كامل.

وتسعى تونس لتطعيم نصف سكان البلاد مع نهاية الشهر الجاري أي ما يعادل قرابة 5ر5 مليون مواطن.