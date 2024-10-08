أمير توفيق يكشف تفاصيل الـ 24 مستندا في أزمة قندوسي وبلعيد

كشف أمير توفيق، المدير التنفيذي الحالي لشركة الكرة في النادي الأهلي، كواليس أزمته مع أحمد قندوسي، وأسباب تعطل صفقة انتقال زين الدين بلعيد للقلعة الحمراء.

قال أمير توفيق في مقابلة مع برنامج «الكرة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر»:" تصريحات قندوسي كانت صعبة وغير منطقية، استيقظت في الصباح وتحدثت مع كابتن محمد رمضان من أجل حدوث مواجهة مع اللاعب، الحديث عن ذمة مالية وعمولات غير مقبول على أي شخص على الإطلاق".

أضاف أمير توفيق:" النادي الأهلي عمل تحقيق مشكورا، نادي مؤسسي والنظام يسري على الجميع، لم أتحدث مع الكابتن الخطيب، هو مثل أبي، لن يقيم شغل أمير توفيق اليوم، هو يعلم كيف أعمل".

تابع أمير توفيق:" الذمة مالية ليس بها مجال للتنازل، لكني أعمل في كيان كبير، لم يكن أستطيع الحديث إلا بعد بيان النادي الأهلي، النادي حقق بشفافية وظهرت الحقيقة".

أكد أمير توفيق:" لدينا ثوابت في النادي الأهلي طالما النادي يرى كيف تسير الأمور، حدثت التحقيقات بسرعة، لم تحدث مواجهة، رغم رغبتي في هذا، المستشار القانوني للنادي رأى أن المواجهة غير صحيحة، كل طرف تحدث منفردا والحمد لله ظهرت الحقيقة".

أشار أمير توفيق:" آخر 3 أيام متابع بشكل تام ما يحدث على السوشيال ميديا، هل النادي الأهلي طرف في مشكلة بين اللاعب ووكيل ووكيل حالي، وكلاء القندوسي هما جعفر وعلي ميثاني، سواء في مصر أو في أوروبا أو الخليج".

واصل أمير توفيق:" في شهر نوفمبر 2022 قندوسي مضى عقد تفويض لـ أحمد يحيى وعلي ميثاني وإسم آخر للحديث باسمه في مصر مع الزمالك أو الأهلي أو المصري، في هذا التوقيت الأهلي لم يكن يرى القندوسي، لأن تركيزه كان مع التعاقد مع مهاجم أجنبي".

أكد أمير توفيق:" جعفر ويحيى وقندوسي تواصلوا مع الزمالك، أنا كنت في تركيا للتعاقد مع موليكا، جاء لي تكليف من عدلي القيعي بتغيير الوجهة من تركيا للجزائر للتعاقد مع قندوسي، حدث تواصل مباشر بين الخطيب ورئيسى نادي وفاق سطيف، ورئيس وفاق سطيف مشكور تحدث عن كل خطوات التعاقد".

أكمل:" ذهبت إلى الجزائر، وعلمت القصة أن الزمالك كان ينهي صفقة قندوسي، لكن الخطيب عندما تحدث مع رئيس وفاق سطيف تم تحويل وجهة اللاعب تماما".

أوضح أمير توفيق:" بعدها علمت أن قندوسي ماضي مع أكثر من وكيل للتعاقد مع الزمالك، وهما نفس الوكلاء للتعاقد مع الأهلي أيضا، أخذت رقم تليفونه من رئيس وفاق سطيف بعدما أنهينا الأمور مع رئيس نادي وفاق سطيف وذهبنا للحصول على توقيعه في منتخب الجزائر".

:" قدمت 24 مستند يخص قندوسي وزين الدين بلعيد، فيما يخص كلام علي كرماني وكيل زين الدين بلعيد؟ هل علي كرماني في أي فترة من الفترات أرسل إلى النادي الأهلي أنه وكيل بلعيد؟ لم يحدث مطلقا، لم أتفاوض مع كرماني، ولا أعرفه نهائيا".

واصل أمير توفيق:" زين الدين بلعيد في صيف 2023 كان قادما للأهلي ومن أوصلني به هو أنيس بوجلبان، لكن هذا الوكيل كرماني لم يكن موجودا ولا في عام 2024".

أتم أمير توفيق:" كنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول لاتفاق مع بلعيد، لكنه وصل إليه عرض جيد من بلجيكا وفي النهاية اختار العرض البلجيكي، وأعتب على الجميع الذي تناول تصريحات كرماني دون تحقق، وأحب أن أشكر محمد بلعيد وزين الدين بلعيد على تصريحاتهما، غير مجبرين على الإدلاء بتلك التصريحات".