مقتل 5 أشخاص وإصابة 25 جراء هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية

أعلنت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة دنيبرو الصناعية في أوكرانيا.

وأعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، أولكسندر هانجا، عبر تطبيق تليجرام، إصابة 25 مدنيا على الأقل في الهجوم، بينهم 10 في حالة خطيرة.

وقبل وقوع الهجوم، أعلن سلاح الجو الأوكراني رصد صاروخ باليستي متجه نحو المدينة، وذلك مع تجدد القتال بين روسيا وأوكرانيا عقب هدنة قصيرة بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.

وفي منطقة خيرسون الأوكرانية، جنوب غرب دنيبرو، لقي 4 مدنيين حتفهم خلال يوم واحد جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة وقصف مدفعي، كما أصيب 16 آخرون على الأقل، وفقا لبيان صادر عن الشرطة الوطنية.

وأضاف بيان الشرطة أن طائرات مسيرة روسية استهدفت سيارات متحركة في 3 حوادث منذ أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل السائقين أو الركاب.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، تعرض مستشفى في خيرسون لهجوم بطائرة مسيرة، وفقا لما ذكرته الإدارة الإقليمية.

وفي المقابل، داخل روسيا، لقيت امرأة حتفها وأصيب خمسة أشخاص آخرون جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة ييليتس غرب البلاد، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.