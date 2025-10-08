الأسهم الأمريكية تتراجع بعد سبع جلسات من المكاسب والذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية

تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستوياتها القياسية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في بورصة وول ستريت للأوراق المالية بنيويورك، لتنهي 7 جلسات من الارتفاع بعد ارتفاع أسعار العقود الآجلة للذهب إلى أكثر من 4000 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بمقدار 69ر25 نقطة بنسبة 4ر0% إلى 59ر6714 نقطة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 99ر91 نقطة أي بنسبة 2ر0% إلى 98ر46602 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 30ر153 نقطة بنسبة 7ر0% إلى 36ر22788 نقطة.

وتشهد الأسواق هدوءا مؤقتا بعد ارتفاع حاد في معظم أنواع الاستثمارات، على أمل بقاء الاقتصاد صامدا ومواصلة مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

وتراجع سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بنسبة 1ر1%، ليفقد جزءا صغيرا من مكاسبه أمس التي بلغت 4ر5% على خليفة التقارير عن اعتزام الشركة الكشف عن منتج جديد اليوم.

كما تراجع سهم أوراكل للبرمجيات والحوسبة السحابية بنسبة 5ر2% بعد تقارير عن تحقيقها هامش أرباح طفيف في أحد أنشطتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ومع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، تأخر صدور العديد من التقارير الاقتصادية البارزة، مثل التحديث الشهري لبيانات سوق العمل في الأسبوع الماضي. وفي غياب مثل هذه التقارير المؤثرة على السوق، والتي قد تغير مسار الأمور، يرى بعض المحللين أن الاتجاه الصعودي لوول ستريت قد يستمر لفترة.

و ارتفع سهم شركة الكمبيوتر آي.بي.إم بنسبة 5ر1% بعد الإعلان عن شراكة ستدمج منصة محادثة الذكاء الاصطناعي كلاود أيه.آي من أنثروبيك في بعض منتجات آي.بي.إم البرمجية. وارتفع سهم شركة أشباه الموصلات أدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) بنسبة 8ر3% معززا بذلك ارتفاعه الذي حققته أمس، عندما أعلنت عن صفقة ستستخدم فيها شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملاقة أوبن أيه.آي رقائقها لتشغيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وارتفع سهم ديل لصناعة أجهزة الكمبيوتر بنسبة 5ر3% بعد أن أشاد المسؤولون التنفيذيون بفرص نمو الشركة بفضل الذكاء الاصطناعي في مؤتمر استثماري،.