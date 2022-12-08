المستشار الألماني يرغب في تطوير درع دفاع جوي خلال السنوات الخمس المقبلة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن رغبته في تطوير درع دفاع صاروخي خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وقال شولتس - خلال تصريحات صحفية نقلتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس - إن الحكومة في الوقت الحالي تتحدث مع مصانع تابعة لأنظمة مختلفة بهدف الاستعداد لاتخاذ قرارات ملموسة بشأن هذا الصدد.

كما شدد على هدفه المتعلق بتعزيز الإنفاق الدفاعي للوفاء بالهدف البالغ 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المحدد لحلفاء حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، بما في ذلك التوسع في الدفاع الجوي لما يُطلق عليه "درع السماء" مع الدول الأخرى الأعضاء في الناتو.

وتهدف ألمانيا بالإضافة إلى أكثر من 12 شريكًا للناتو إلى شراء أنظمة دفاع جوية بصورة مشتركة تحمي أراضي الحلفاء من الصواريخ، حيث إن من بين الخيارات التي يتم دراستها نظام باتريوت الأمريكي ووحدات "إيريس-تي" الألمانية وغيرها.