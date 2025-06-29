نشأت الديهي يوجه عتابا لرئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: كان عليه تقديم واجب العزاء

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء أثناء تعليقه على استشهاد 18 فتاة وشابًا في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

ووجّه خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten» عتابًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه كان من الواجب أن يظهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، ليقدم واجب العزاء لأهالي الضحايا ومواساتهم، تقديرًا لحجم الفاجعة.

وقال بنبرة غاضبة: «من واجبي مش هطلب أكلم حد، لا نائب ولا محافظ، لأن أنا غاضب، اللي حصل ده إهمال وتقصير، والحقيقة عند النيابة، أنا ظني إن الموضوع ده مش هيمر مرور الكرام».

وأضاف: «مش عارف أقول إيه.. البلد دي اتعمل فيها كتير، تعبنا وشقينا وعملنا شغل ومشروعات وأنفاق.. ييجي واحد مهمل يردم كل ده بالتراب؟».

وأكد أن مصر لا يمكن أن تكون عظيمة في ظل وجود هذا القدر من الإهمال، داعيًا إلى تحرك حاسم وسريع من المسؤولين، وموجهًا نداءً لمحافظ المنوفية لإصلاح الطريق وإنهاء الأزمة بشكل جذري.

واختتم الديهي بقوله: «من فضلك يا سيادة المحافظ، الطريق لازم يخلص ويتضبط، حفاظًا على أرواح المصريين».