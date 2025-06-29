خيري رمضان: فتيات المنوفية المكافحات هن مصر الحقيقية التي لا نراها وليس «زبالة السوشيال ميديا»



رأى الإعلامي خيري رمضان، أن «الفقر» كان المحرك الرئيسي الذي دفع شهيدات حادث الطريق الإقليمي نحو مصيرهم المحتوم.

وقال خلال برنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» : «ملعون أبوك يا فقر ألف مرة، حوّجنا للأندال، هو الفقر الذي أودى بحياة 18 زهرة ذهبن في ثانية بحادث بشع، الفقر الملعون دفعهم للخروج في أيام إجازتهن، من أجل 130 جنيها في اليوم!».

وأشار إلى تنوع أعمارهن وأحلامهن من طالبات في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى طالبة في كلية الهندسة وأخرى في كلية التربية، بينهن عروس كان من المقرر عقد قرانها بعد أسبوع، معقبا: «كلهن خرجن بحثا عن لقمة العيش، لأن الحياة صعبة والدنيا غالية.. خرجن ليساعدن أهاليهن، ليكملن تعليمهن، وتنتقل من فقر إلى فقر آخر ولكن مقدور عليه، أو ليجهّزن أنفسهن للزواج».

وتابع حديثه: «الأندال كثير وأولهم الندل الكبير، سائق التريلا، المبرشم والمحشش»، مشيرا إلى بيان النيابة العامة الذي أثبت تعاطي السائق للمخدرات والمنشطات معًا.

ودعا الجميع إلى «تخيل الفقد» ليشعر بحجم المأساة التي حلت بقرية بأكملها، والنظر إلى الأب الذي «كان يقتطع من قوته» منتظرا يوما لن يأتي، وهو يرى ابنته تتزوج أو «تشيل عنه العبء» بعد تخرجها، متسائلا: «ليه قعد الطريق سنتين مترصفش لسه محدش رد!».

وقارن بين هؤلاء الفتيات «المكافحات» اللواتي يمثلن «القاعدة المصرية الحقيقية» وبين فتيات التيك توك، قائلا: «هؤلاء الفتيات بقلوبهن الرقيقة، هي تلك الفتاة المصرية الأصيلة التي لا نعرف عنها شيئا، إحنا بنعرف بس بتوع تيك توك والمناظر الزبالة التي تطل علينا من على السوشيال ميديا، لكننا لا نعرف قصص هؤلاء المكافحات، وهن الأغلبية، هن القاعدة الحقيقية للمجتمع المصري، هذه هي ابنة الريف المصري التي تكافح منذ ولادتها».