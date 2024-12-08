سفارة سوريا في القاهرة تعلن وقف استلام طلبات تجديد جوازات السفر المستعجلة مؤقتا

أعلنت السفارة السورية لدى القاهرة، وقف استلام طلبات تجديد جوازات السفر المستعجلة مؤقتًا، لحين إعادة الربط مع منظومة الجوازات المركزية في دمشق.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إنها ستعلن على صفحتها عن استئناف تلقي طلبات إصدار وتجديد الجوازات، فور استئناف المنظومة المركزية لعملها.

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة بشار الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.