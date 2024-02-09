ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى نحو 28 ألف منذ بدء الحرب

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر إلى 27 ألفا و947 شهيدا، وذلك في أعقاب مقتل 107 فلسطينيين جراء هجمات إسرائيلية وقتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت السلطات الصحية التابعة لحركة "حماس" اليوم الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي تسبب في إصابة 142 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 67 ألفا و460



ولا يمكن حاليا التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، ولكن الأمم المتحدة تقول إن أرقام وزارة الصحة في غزة ذات مصداقية بشكل عام.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 130 شهيدا و170 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة إلى 27 ألفا و840 شهيدا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.



وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 126 على التوالي بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



كما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المركز على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وسط ارتفاع حالة الجدل حول المناورة البرية التي يهدد بها الجيش الإسرائيلي.



كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد حذر من حدوث كارثة إنسانية وتداعيات على المنطقة بأكملها إذا واصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة.



كما حذرت الحكومة الأمريكية من مغبة شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح، التي يتكدس فيها أكثر من مليون فلسطيني فروا من القتال من أجزاء أخرى من قطاع غزة.