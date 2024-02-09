صحيفة عبرية: جنود إسرائيليون ارتكبوا أفعال «دنيئة» في غزة

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، شهادات لطبيب عسكري عن أفعال وصفتها "بالدنيئة" لجنود إسرائيليين في غزة.



ونقلت الصحيفة العبري عن طبيب عسكري، لم تسمه، قوله إن الجنود الإسرائيليين يرتكبون أفعالا كالإعدام الميداني والنهب والحرق.



وأضاف الطبيب، أن تلك الأفعال تحظى بالدعم من الضباط والمسئولين وإنها عمل ممنهج وجزء من تراث الجيش منذ 1948.



ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذى أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".