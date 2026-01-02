وفاة نقيب شرطة داخل الاستراحة في مركز شرطة العدوة بالمنيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لفظ نقيب شرطة يُدعى "أشرف عبد الله محمود"، يعمل بقوة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، ويقيم بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة، أنفاسه الأخيرة داخل الاستراحة بمركز شرطة العدوة.

تلقى اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة يفيد بوفاة ضابط شرطة على قوة المركز داخل غرفة الاستراحة، وبالانتقال إلى الاستراحة تبين وفاته وتم نقله إلى مستشفى العدوة المركزي.

وتم إخطار النيابة العامة والتي كلفت بندب الدكتور خلف رياض مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وبيان أسباب الوفاة.

وكشف الدكتور خلف رياض مفتش الصحة، أن سبب الوفاة "طبيعية" ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة، وبناء على ذلك قررت النيابة بتسليم الجثمان لاهليته.