أوكرانيا تعلن عودة التيار الكهربائي إلى محطة زابوريجيا النووية

أعلنت أوكرانيا عودة الطاقة إلى محطة زابوريجيا النووية، وربطها بشبكة الكهرباء بعد انقطاع لساعات، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأطلق المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافايل جروسي، في وقت سابق من الخميس، تحذيرًا جديدًا بعد ضربة روسية على محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، والتي باتت تعمل على مولدات للحالات الطارئة.

وقال جروسي أمام مجلس محافظي الهيئة التابعة للأمم المتحدة في فيينا: «في كل مرة نلعب فيها بالنار وإذا سمحنا باستمرار هذا الموقف فسينقلب حظنا يوما ما»، داعيًا الجميع إلى الالتزام بحماية سلامة الموقع عبر إنشاء منطقة خاصة.

وانقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية في أعقاب ضربة روسية، على ما أعلن مشغل الطاقة النووية في البلد، محذرا من مخاطر وقوع حادث.

وأفادت شركة «إنيرغاتوم» في بيان أن «خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية المحتلة وشبكة الكهرباء الأوكرانية قطع؛ بسبب هجمات صاروخية روسية».

وأوضحت الشركة أنه تم تشغيل 18 مولدا للطوارئ تعمل على الديزل؛ لضمان حد أدنى من التغذية للمحطة، مضيفة: «هناك كمية من الوقود تكفي لعشرة أيام، بدأ العد العكسي».

وحذرت بأنه «إذا لم يكن من الممكن معاودة التغذية الكهربائية الخارجية للمحطة، قد يحصل حادث تكون له عواقب إشعاعية في العالم بأسره».