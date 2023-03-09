رئيس حكومة ولاية ألمانية: يتعين على شولتس الاهتمام بموضوع اللاجئين

اتهم رئيس حكومة ولاية هيسن الألمانية الحكومة الاتحادية، بعدم القيام بما يكفي على صعيد موضوع اللاجئين.

وقال بوريس راين لصحيفة "تاجس شبيجل" في عددها الصادر اليوم الخميس: "يتعين على الحكومة الاتحادية التخلي عن موقف النعامة والتعامل مع الأشياء في الحال".

وأضاف راين أن الحكومة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، ومن حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، لا تدرك كم الضغط الموجود محليا، وذلك بالإشارة إلى الوضع في المحليات.

وأضاف راين أنه يتعين على المستشار الألماني الاهتمام بهذا الأمر، وأوضح أنه يرى أن عقد قمة أخرى بشأن اللاجئين في وزارة الداخلية لن يسفر عن شيء.

يذكر أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر دعت الحكومة والولايات والمحليات لقمة في وزارة الداخلية ببرلين في منتصف فبراير الماضي. وانتقد رؤساء حكومات كل من ولاية بافاريا وشمال الراين-فيستفاليا، ماركوس زودر وهندريك فوست، نتائج تلك القمة.