النقل السورية مطار حلب الدولي في الخدمة اعتبارا من صباح غد الجمعة

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أعلنت وزارة النقل السورية، أن حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي ستعود اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة.

وبينت الوزارة -في بيان لها اليوم وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"- أن كوادر المؤسسة السورية العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الشركات السورية أنجزت إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر الثلاثاء الماضي.

ودعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إلى إعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة.