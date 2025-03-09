روبيو يعتزم التوجه إلى السعودية لإجراء محادثات مع مسئولين أوكرانيين

قال مكتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن الوزير سيتوجه غدا الاثنين إلى جدة بالسعودية لمناقشة إمكانية تحقيق السلام مع مسئولين أوكرانيين.

وجاء في البيان أن روبيو سيقوم بهذه الرحلة، التي ستستمر حتى يوم الأربعاء، "لدفع هدف الرئيس ترامب المتمثل في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا."

ومن المقرر أن يلتقي روبيو أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، وبعد ذلك سيتوجه الوزير، يوم الأربعاء، إلى كندا لعقد اجتماع مع نظرائه من دول مجموعة السبع الأخرى.

ولم يحدد مكتب روبيو على وجه الدقة المسئولين الذين سيلتقي بهم، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إن المسئولين الأوكرانيين الذين سيلتقي بهم روبيو هم مدير مكتبه أندريه يرماك، ووزير الخارجية أندريه سيبيا، ووزير الدفاع رستم أوميروف.

وأكد زيلينسكي أيضا خطته المعروفة منذ فترة طويلة للقاء ولي عهد السعودية غدا الاثنين.