يشارك الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والتي تنطلق بمشاركة مرشحو حزب "الليكود" الموالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأحزاب متطرفة أمام أحزاب أخرى معارضة للحكومة، وبعض الأحزاب والتحالفات العربية الإسرائيلية.

وستجري انتخابات الكنيست قبل موعدها بشهور، بعد أن قرر الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، حل الكنيست على خلفية الصراعات السياسية التي اشتدت بين أحزاب الائتلاف، بسبب خفض تمثيل الائتلاف إلى 61 مقعدا من أصل 120، وضعف ثباتها نتيجة لإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان نوفمبر الماضي استقالته من الحكومة، بحسب "فرانس 24".

أيضا كان من ضمن أسباب التعجل في إجراء الانتخابات، فشل نتنياهو في تمرير قانون تجنيد المتدينين اليهود، وتعرض حكومته لضغوط سياسية شديدة بسبب حكمه للبلاد بأغلبية ضئيلة في الكنيست وبفارق مقعدين فقط أمام المعارضة التي شغلت 59 مقعدا.

ويطمح نتنياهو في أن يتمكن حزب "الليكود" الموالي له من السيطرة على أغلبية مقاعد الكنيست، ما قد يؤدي إلى تخفيف محاسبته في قضايا الفساد المتهم فيها، لأنه سيصبح وقتها رئيسا للوزراء الفائز في انتخابات الكنيست عوضا عن الشرعية والحصانة، كما انه يخوض الانتخابات مستندا على اسهاماته الدولية، مثل الاعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل عن طريق نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها داخل القدس، لتأتي بعدها بعض الدول الغربي تباعا، بالإضافة إلى اعتراف ترامب مارس الماضي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وسيحدد النواب المنتخبين الجدد مصير نتينياهو، إما بالإبقاء عليه كرئيس للوزراء أو الإطاحة به بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه؛ لذا يطمح نتينياهو بفوز حزبه بأغلبية مقاعد الكنيست للبقاء في منصبه.

وتستعرض «الشروق» أبرز المعلومات عن حزب "الليكود"..

1. هو حزب موالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو (حزب الحكومة).

2. يعتبر المنافس الرئيس لحزب العمل.

3. تأسس في عام 1973.

4. نشأ عن إندماج حزب حيروت والحزب اللبرالي عام 1973.

5. يتبع فكر لزئيف جابوتينسكي المعارض الرئيس لحزب ماباي الاشتراكي.

6. يدعم التمدد الإستيطاني على الأراضي الفلسطينية وانشاء وطن قومي لليهود.

7. كان يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجين.

8. هوعبارة عن مجموعة من الأحزاب اليمينية التي تحولت لحزب واحد عام 1988.

9. أول انتصار انتخابي للحزب كان عندما فاز بيجن في انتخابات عام 1977 في أول هزيمة لحزب العمل الإسرائيلي.

10. خرج منه رؤساء وزراء الحكومات الإسرائيلية، مثل مناحيم بيجين، إسحاق شامير، بنيامين نتنياهو، وأريئيل شارون.

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