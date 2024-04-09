البابا فرنسيس يستقبل أقارب الإسرائيليين المحتجزين في غزة

استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أقارب المحتجزين الذين تم اختطافهم ونقلهم إلى قطاع غزة قبل ستة أشهر، عندما قادت حركة حماس الهجوم على إسرائيل الذي أدى إلى الحرب في قطاع غزة.

ونشر الفاتيكان صورا يوم الاثنين تُظهر أعضاء من خمس عائلات في جلسة خاصة في القصر الرسولي وهم يحملون صورا وملصقات تظهر أقاربهم المخطوفين.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن امرأة كانت في الاجتماع قولها إن البابا وصف حماس بأنها "شريرة" وأنه "كان واضحا للغاية أن الرهائن بحاجة إلى العودة إلى ديارهم."

وفي يوم عيد الفصح في نهاية شهر مارس الماضي، أصدر البابا نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل السجناء في الحرب في أوكرانيا.

كما دعا أيضا إلى توفير طريق لضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعم الدمار معظم الأراضي مع تزايد مخاوف من حدوث مجاعة. وقال أيضا إنه يجب أيضا إطلاق سراح المحتجزين الذين تم اختطافهم من إسرائيل في 7 أكتوبر من قبل متشددين من حماس وجماعات أخرى في قطاع غزة.

وفي نوفمبر التقى البابا فرنسيس بأقارب رهائن من إسرائيل وفلسطينيين من قطاع غزة للمرة الأولى. واستقبل البابا المجموعتين بشكل منفصل في الفاتيكان.