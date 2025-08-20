استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الحروب التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمكن من إنهائها، مشيرة إلى أن ترامب يصور نفسه على أنه صانع سلام عالمي، وأنه في حين هدأت تدخلاته بعض الصراعات، فإن دوره في أخرى ليس واضحا.

**ترامب يقول إنه حل عدة حروب

يقول ترامب في كثير من الأحيان إنه حل عدة حروب منذ توليه المنصب الرئاسي في يناير الماضي، وإنه يستحق جائزة نوبل للسلام.

ويوم الاثنين في البيت الأبيض، وخلال محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهدفت التوصل لاتفاق سلام مع روسيا، أشار ترامب إلى تسويته لستة حروب.

ويوم الثلاثاء، وخلال مقابلة مع "فوكس أند فريندس"، قال إنه أنهى سبعة حروب، وإن لم يحدد بالضبط الحرب السابعة التي أضافها.

وأوضح ترامب، خلال المقابلة، دافعه وراء لعب دور صانع السلام بالقول: "أريد حقًا دخول الجنة".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، كان لدى كل رئيس أمريكي ملفًا حول الصراعات العالمية معروضة أمامه، وقد استخدم ترامب قوة منصبه، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات اقتصادية، للتدخل في الكثير من تلك الصراعات هذا العام، بما يؤدي لإنهاء القتال.

وفي بعض الحالات، نسبت الأطراف المتحاربة إليه الفضل في السلام أو تهدئة الأعمال العدائية. لكن في أخرى، كان هناك نزاع بشأن دوره أو غموض حياله – أو استمرار للقتال.

وعندما طلبت "نيويورك تايمز" توضيحا من البيت الأبيض بشأن الحروب، قدم قائمة بستة قال إنه حلها.

**أرمينيا وأذربيجان

جمع ترامب زعيما أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض هذا الشهر لتوقيع إعلان مشترك يستهدف تقريب صراعهما الممتد منذ فترة طويلة من النهاية.

وبحسب "نيويورك تايمز"، لم يكن ذلك اتفاق سلام، لكنه كان أول التزام نحو واحدا منذ اندلاع القتال نهاية الثمانينيات عندما أطلق الاتحاد السوفيتي العنان للنزاع العرفي في القوقاز.

وأشاد الزعيمان بترامب، الذي تدخل في صراع لطالما تولت روسيا أمور الوساطة فيه، حتى تحول انتباه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الحرب في أوكرانيا.

وفي إطار الاتفاق، قالت أرمينيا إنها سمتنح الولايات المتحدة الحق في تطوير ممر عبور رئيسي عبر أراضيها، وهو "طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي"، الذي وصف بمشروع اقتصادي يغير قواعد اللعبة في المنطقة، والذي سيربط أوروبا مع أذربيجان وآسيا الوسط بشكل أفضل.

** الكونغو الديمقراطية ورواندا

في يونيو، ذهب دبلوماسيون بارزون من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المكتب البيضاوي لتوقيع اتفاق سلام استهدف إنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

لكن المحادثات بشأن اتفاق شامل تعثرت منذ ذلك الحين واستمر القتال المميت، بحسب "نيويورك تايمز".

** الهند وباكستان

نسب الفضل إلى ترامب في التوسط لإنهاء التصعيد العسكري بين القوتين النوويتين، والذي اندلع بعد هجوم في إقليم كشمير خلف 26 قتيلًا مدنيًا.

واعترفت الهند بالدور الأمريكي في الوساطة، لكنها قالت إنها تفاوضت على نهاية للقتال مباشرة مع باكستان.

وقالت الهند إن المسئولين في باكستان طلبوا إجراء محادثات وقف النار تحت ضغط الهجمات العسكرية الهندية. وتنفي باكستان ذلك، وتوجهت بالشكر لترامب للمساعدة في إنهاء الأعمال العدائية.

**إسرائيل وإيران

بعد 12 يوما من الهجمات في يونيو، والتي تضمنت ضربات أمريكية على المواقع النووية الإيرانية، أعلن ترامب عن اتفاق لوقف النار. وقال إن الولايات المتحدة توسطت في المسألة، وزعم أن إسرائيل أعادت طائراتها الحربية بناء على طلبه.

** كمبوديا وتايلاند

تقاتل البلدان المتجاوران خلال الصيف، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 42 شخصًا ونزوح أكثر من 300 ألف شخص، في أحد أكثر الصراعات دموية بينهما منذ عقود.

وخلال هذا الوقت، كانت إدارة ترامب تناقش اتفاقيات تجارية مع مجموعة من الدول، وقال ترامب إنه أخبر قادة تايلاند وكمبوديا أنه سيوقف المحادثات التجارية ما لم يتفقا على وقف النار.

وبعدها بيومين، التقى المسئولون في ماليزيا من أجل محادثات نظمها مسئولون ماليزيون وأمريكيون، وتوصلوا لاتفاق لوقف الأعمال العدائية.

**مصر وإثيوبيا

بحسب نيويورك تايمز، لا تواجه مصر وإثيوبيا صراعا عسكريا ولكن نزاعا دبلوماسيا بسبب سد النهضة الإثيوبي، وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن دبلوماسية ترامب لم تتمكن من إحداث الكثير لحل النزاع.

وحددت إثيوبيا موعد الافتتاح الرسمي للسد الشهر المقبل، فيما أكدت مصر مرارا -عبر بيانات صادرة عن وزراة الخارجية- حقها في اتخاذ كل التدابير لحماية أمنها المائي.