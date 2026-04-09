محافظ البحر الأحمر يعقد لقاءً موسعًا مع الإعلاميين ويكشف عن حزمة متكاملة من الحلول لتطوير المحافظة

دعم لوجستي وتسهيلات غير مسبوقة.. الدكتور وليد البرقي ينهي ملف «أراضي الجمعيات» والوحدات البحرية

إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. الدكتور وليد البرقي يضع اللمسات الأخيرة لمنظومة الانضباط بالبحر الأحمر

تطوير «مثلث الربط» (القصير – قفط – إدفو).. الدكتور وليد البرقي يستعرض نهضة الطرق مع وزير النقل

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً مع مراسلي الصحف والقنوات المختلفة، استعرض خلاله حزمة شاملة من الملفات التنموية والخدمية، في إطار سياسة الانفتاح والشفافية التي يتبناها مع منظومة الإعلام المحلي.

أولاً: الطرق ومثلث الربط الاستراتيجي

أكد الدكتور البرقي، أنه جرى عقد اجتماعات عديدة مع الجهات المعنية بملف الطرق، وتمت مخاطبة معالي الفريق وزير النقل بشأن الطرق الرئيسية بالمحافظة، في مقدمتها الطريق الاستراتيجي القصير - قفط، وطريق مرسى علم - أدفو، بما يُعزز الربط بين محافظة البحر الأحمر وصعيد مصر، ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية والحركة التجارية.

ثانياً: منظومة النظافة ودمج العمالة غير الرسمية

على صعيد إدارة المخلفات، أوضح الدكتور البرقي أن العمل جارٍ على وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تشمل إقامة مصنع للأعلاف، مع تبني سياسة اجتماعية واضحة تقوم على دمج العاملين في القطاع غير الرسمي - المعروفين شعبياً بـ"النباشين" - في منظومة رسمية منظمة، تكفل لهم حقوقهم وتحقق للمدن معايير البيئة الحضرية النظيفة.

ثالثاً: الاستعداد لموسم الصيف وحل أزمة المياه

وفيما يخص الاستعداد للموسم الصيفي، أعلن محافظ البحر الأحمر، خطة طموحة تتضمن إنشاء أربع محطات لتحلية المياه في مدن رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم، فضلاً عن تقدُّم أكثر من عرض استثماري لإقامة محطة تحلية بمدينة الغردقة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستسهم إسهاماً فعلياً في الحد من عجز المياه الذي تعاني منه المحافظة.

رابعاً: الغسيل الكلوي والتأمين الصحي والإسكان الاجتماعي

أشار الدكتور البرقي إلى أنه جارٍ التنسيق لتسهيل وصول ذوي الهمم إلى وحدات الغسيل الكلوي في أقرب نقطة ممكنة بالسيارات، ضماناً لتلقيهم رعايتهم الصحية بيسر وكرامة. كما أوضح أن التنسيق مستمر مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

خامساً: الحل المروري لمدينة الغردقة

لمعالجة أزمة الاختناقات المرورية بمدينة الغردقة، أعلن محافظ البحر الأحمر، أنه جارٍ التنسيق مع إحدى الجامعات المصرية لإجراء دراسة مرورية علمية شاملة للمدينة، تضع حلولاً هندسية وتنظيمية مستدامة، إلى جانب تطبيق قرارات حازمة لإخلاء الأرصفة من تعديات المحلات التجارية وإعادتها حقاً أصيلاً للمشاة.

سادساً: الكلاب الضالة والمنظومة البيئية الحضرية

في ما يتعلق بملف الكلاب الضالة الذي يُشكّل مصدر قلق متزايد لدى المواطنين، أفاد الدكتور البرقي بأنه جرى تخصيص أرض مخصصة لإيواء الكلاب الضالة، في إطار مقاربة إنسانية وحضارية تُعالج الظاهرة دون المساس بالتوازن البيئي.

سابعاً: الوحدات البحرية وأراضي الجمعيات وشارع الحجاز

أكد البرقي، أن العمل جارٍ على وضع ضوابط واضحة وشاملة للجنة الوحدات البحرية، تراعي كافة الاشتراطات الفنية والأمنية والبيئية، كما أن دراسة ملف أراضي جمعيات الشباب تسير في مسارها الصحيح، في حين تجري متابعة ملف تطوير شارع الحجاز ضمن الأولويات العمرانية للمدينة.

ثامناً: مزرعة القويح

فيما يخص مزرعة القويح، أوضح الدكتور البرقي أن دراسة موقف المزرعة جارية حالياً، مع اهتمام واضح بإيجاد حلول جذرية تُحقق الاستفادة المثلى من هذا المرفق الزراعي.

جاء هذا اللقاء الإعلامي الموسع تجسيداً لنهج المحافظة في تعزيز الشفافية والتواصل المفتوح مع الإعلام، وتأكيداً على أن محافظة البحر الأحمر تسير بخطى ثابتة نحو التحول التنموي الشامل الذي يضع المواطن في قلب كل قرار وكل مشروع.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور وليد البرقي أن هذا اللقاء هو أحد سلسلة لقاءات دورية منتظمة، يتم عقدها مع صحفيي ومراسلي المحافظة، بما يكفل استمرارية الحوار المفتوح، ويُرسّخ ثقافة الشفافية والمساءلة بين الجهاز التنفيذي ومنظومة الإعلام المحلي، خدمةً للمواطن وتحقيقاً للتنمية الشاملة التي تستحقها محافظة البحر الأحمر.