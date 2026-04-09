ميرتس: الهجمات الإسرائيلية على لبنان قد تؤدي إلى فشل عملية السلام

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب في لبنان، مشيراً إلى أنه يتابع الوضع في المنطقة بأسرها بقلق بالغ، وخص بالذكر الوضع في جنوب لبنان.

وأكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن "القسوة التي تشن بها إسرائيل الحرب هناك قد تؤدي إلى فشل عملية السلام برمتها، وهذا ما لا ينبغي السماح بحدوثه. لهذا السبب، طالبتُ الحكومة الإسرائيلية يوم أمس، بالاشتراك مع رؤساء دول وحكومات آخرين، بوقف هجماتها التي اشتدت حدتها مجدداً."

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في الحرب التي كانت تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، شنت إسرائيل أمس الأربعاء غارات مكثفة استهدفت أماكن عديدة في لبنان تقول إسرائيل إنها مواقع تابعة لميليشيا حزب الله في لبنان، وكانت العاصمة اللبنانية بيروت من بين الأماكن المستهدفة بهذه الهجمات. ووفقاً لبيانات وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 182 شخصاً على الأقل.

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة أن اتفاق الهدنة المقررة لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان، وذلك على النقيض مما تقوله إيران. وفي ظل الهجوم الإسرائيلي الواسع على حزب الله، تدرس إيران حالياً الانسحاب من وقف إطلاق النار، وفقاً لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.