السفير خليل الذوادي يدعو لتوحيد المواقف العربية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني

قال الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل الذوادي إن البحرين قامت باستعدادات كبيرة لاستضافة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين.

وأضاف الذوادي خلال تصريح قبل أيام من انطلاق أعمال القمة أن البحرين سخرت كل ما تملك من إمكانات وخبرات وتجارب على مدار السنوات الماضية في استضافتها الكثير من المؤتمرات والملتقيات والحوارات الإقليمية والدولية لضمان أفضل تنظيم واستضافة للقمة العربية، وذلك بما يحقق النتائج المنشودة لتلبية تطلعات الشعوب والبلاد العربية ومصالحها.

وأوضح السفير الذوادي أن الظروف التي تمر بها الأمة العربية في الوقت الراهن تستدعي تكثيف اللقاءات والتشاور بين الدول العربية بشأن القضايا والتحديات الحالية وما تشكله من تداعيات ليس على المستوى العربي فحسب وإنما كذلك على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع: "من المعلوم أن هناك لجانا وزارية تعمل على مناقشة القضايا التي تهم الدول العربية كالعلاقات مع إيران والعلاقات مع تركيا بالإضافة إلى قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية وتداعيات الحرب في قطاع غزة والظروف التي تمر بها، وما يتطلبه كل هذا من توحيد للمواقف العربية وبذل الجهود الكبيرة من أجل نصرة الإخوة الفلسطينيين والدفع بجهود حل الدولتين ضمن المبادرة العربية التي أطلقت عام 2002 خلال القمة العربية في بيروت ببنودها السبعة بهدف إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بشكل نهائي.