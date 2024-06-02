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أفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، صباح اليوم الأحد، بصدور أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.

وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، السبت، أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

ويأتي تعيين ولي للعهد في الكويت بعد ثلاثة أسابيع من قرار أمير البلاد حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات.

وكان الشيخ صباح خالد (71 عاما) قد تولى رئاسة الحكومة الكويتية بين عامي 2019 و2022 في عهدي الأميرين الراحلين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما تولى منصب وزير الخارجية من العام 2011 حتى العام 2019.



