فاز الدكتور خالد العنانى، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، كأول عربى ومصرى يفوز برئاسة المنظمة الأممية.

وصوت المجلس التنفيذي لليونسكو بأغلبية 55 صوتا لصالح العناني، مقابل صوتين للكونغولى إدوارد فيرمين ماتوكو، وفاز العنانى، بالمقعد خلفا للفرنسية أودري أزولاي.

ويأتي هذا الفوز تتويجا لمسيرة طويلة من التعاون الثقافي بين مصر ومنظمة اليونسكو، والتي امتدت لعقود من العمل المشترك في صون التراث الإنساني، والمشروعات الكبرى لحماية الآثار والمواقع التاريخية، من أبرزها إنقاذ معابد أبو سمبل وآثار النوبة، في واحدة من أهم صور التضامن الثقافي العالمي.

وفور الإعلان عن فوز خالد العناني اجتاحت الفرحة والمباركات مواقع التواصل الاجتماعي " السوشيال ميديا"، وسط فرحة كبيرة في الأوساط الثقافية المصرية بفوز عناني.

ردود فعل واسعة وفرحة عارمة

هنأ الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليصبح أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المنظمة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعد فخرًا لمصر والعالم العربي.

وكتب فاروق حسني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة تهنئة قال فيها:"أتقدم بخالص التهاني إلى جمهورية مصر العربية والعالم العربي بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

وأضاف: اختياره لهذا المنصب الرفيع يأتي تتويجاً لجهود الدولة المصرية بتاريخها العريق، وتضافر العالم العربي، فضلًا عن المسيرة العلمية المتميزة للدكتور العناني، وفوزه فخر واعتزاز لكل مصري وعربي. وأثق بأن خبرته ورؤيته المستنيرة ستسهم في تعزيز دور المنظمة في خدمة الثقافة والتراث وترسيخ قيم الحوار والسلام والتسامح. متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في قيادة المنظمة نحو مزيد من الإسهام في خدمة الإنسانية وصون التراث العالمي."



وهنأ أيضا الدكتور محمد أبو الغار، الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مشيدا بجهوده الكبيرة التي قادته إلى هذا النجاح.

وقال أبو الغار، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك":

"مبروك خالد العناني مديرا لليونسكو.

أنا سعيد بهذا النجاح الذي يستحقه العناني لأنه بذل مجهودا عظيما ومنظما بطريقة علمية عبر شهور طويلة، فقد استطاع إقناع الدول المؤثرة في اليونسكو، وعلى رأسها فرنسا، التي ساعدته في أوروبا وأفريقيا. قاد حملة هادئة وعلمية وثقافية وليست سياسية لأن اليونسكو مؤسسة ثقافية".

وأضاف أنه التقى العناني في حفل صغير لتوديع سفير السويد في مصر، حيث تحدث معه حول فرصه في الفوز، فأخبره الأخير عن خطته المنظمة وفرصته الكبيرة في النجاح.

وتابع: "في النهاية هو مصري مثقف يجيد الفرنسية، ويعرف عن الآثار والفنون كثيرا، ويستحق الفوز".

وأشاد أبو الغار بموقف الحكومة المصرية، معتبرا أن موافقتها على ترشيح شخصية مناسبة بعيدة عن السياسة والتنظيمات الحزبية، ودعمها له بهدوء "كان قرارا حكيما وعقلانيا"، مؤكدا أنها لم تلجأ إلى الضجة أو الإنفاق الكبير كما حدث قبل ذلك، قائلا "هذا عين العقل".

واختتم أبو الغار منشوره قائلا:

"مبروك خالد العناني، ونرجو من خلال منصبك، وبصفتك مصريا مثقفا ومهتما بالحضارة المصرية، أن تقنع حكومتنا الرشيدة بالتوقف عن تدمير بعض الآثار الهامة المصنفة ضمن التراث العالمي، وأن تسهم في إدراج مواقع مصرية أخرى ضمن قائمة اليونسكو".

وهنأت الكاتبة فاطمة ناعوت الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكدة أن فوزه يعد إنجازا تاريخيا لمصر والعالم العربي.

وجاءت التهنئة خلال مشاركتها في أمسية ثقافية في ورشة الزيتون لمناقشة رواية "زهرة النار"، للكاتب محمد سلماوي، حيث قاطعت ناعوت المناقشة لتبث تهنئتها مباشرة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلة:

"نحن في ورشة الزيتون لمناقشة رواية الكاتب محمد سلماوي، ولكن يجب أن نقول ألف مبروووووك لمصر... ولنا جميعًا."

وتحولت الأمسية إلى لحظة فخر واحتفاء بالإنجاز المصري، خاصة بعدما كشفت ناعوت أن منظمة اليونسكو تواصلت مع محمد سلماوي لتهنئته، فاستمع الحضور إلى المكالمة التي حملت مشاعر تقدير واضحة لمكانة مصر الثقافية ودورها التاريخي في تأسيس المنظمة.

ومن جانبه، قال محمد سلماوي عبر البث المباشر: "ألف مبروك لمصر، وألف شكر للدكتور خالد العناني، وألف مبروك للوطن العربي كله."

وأشار سلماوي إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يترأس فيها شخص عربي منظمة اليونسكو، المنظمة التي ساهمت مصر في صياغة ميثاقها وتأسيسها.

وأكد سلماوي أن المنافس الكونغولي هنأ العناني بالفوز، وأن المديرة العامة للمنظمة رحّبت بانضمام مصر إلى قيادة اليونسكو عبر شخصية الدكتور العناني.

وفي ختام البث المباشر، عمّت الفرحة بين المثقفين الحاضرين، الذين رأوا في هذا الفوز انتصارا للثقافة المصرية وصوتها الحضاري في العالم، بينما بدت “ورشة الزيتون” وكأنها تحتفل بمصر على طريقتها الخاصة.

فيما كتب الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول كون العناني المرشح صاحب أعلى عدد من الأصوات في تاريخ منظمة اليونسكو، حيث قال:

"٥٥ دولة من إجمالي٥٧ دولة عضو في المجلس التنفيذي لليونسكو تصوت لصالح المرشح المصري الدكتور خالد العنانى.

وهو أكبر عدد اصوات يحصل عليه مرشح لمنصب مدير عام المنظمة الأممية في انتخابات تنافسية في تاريخها منذ تأسيسها عام ١٩٤٥."

وتمنى الكاتب والناقد إيهاب الملاح التوفيق لدكتور خالد العناني في تحقيق إنجاز في منصبه، حيث قال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"لأول مرة مصري وعربي يترأس منظمة اليونسكو، بأكبر نسبة تصويت في تاريخ المنظمة العالمية

حدث كبير وعظيم ومشرف

ربنا يوفقك يا دكتور خالد وتحقق إنجازا نتمناه وننتظره..

يوم ٦ أكتوبر بصحيح"



وبارك الإعلامي يسري الفخراني لمصر على فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير منظمة اليونسكو، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"مبروك لمصر

خالد العنانى مدير منظمة اليونسكو بغالبية الأصوات"



وشدد الكاتب الصحفي وائل لطفي أن تولي الدكتور خالد العناني رئاسة اليونسكو إنجاز كبير لمصر، حيث قال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"تولي الدكتور خالد عناني رئاسة اليونسكو انجاز كبير لمصر وتاكيد لمكانة مصرية مستحقة ..وتزامن الفوز مع الاحتفال بنصر اكتوبر صدفة سعيدة .. وفأل حسن ..الف مبروك لمصر"

ووصف الكاتب حاتم حافظ فوز الدكتور خالد العناني بالمنصب بالإنجازا الجديد للدولة المصرية ووزارة الثقافة، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"الحمد لله

دكتور خالد العناني مديرا لليونسكو

إنجاز جديد للدولة المصرية ولوزارة الثقافة"