الكرملين: بوتين ونتنياهو ناقشا الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك خطة ترامب بشأن غزة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة.

وجاء في بيان الكرملين: "ناقش الطرفان التطورات الراهنة في الشرق الأوسط بعمق، بما في ذلك في سياق خطة الرئيس الأمريكي للتسوية في قطاع غزة، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين موقف روسيا الثابت المؤيد للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس الإطار القانوني الدولي المعترف به"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا إقليمية أخرى، وأعرب الطرفان، على وجه الخصوص، عن الاهتمام بإيجاد حلول تفاوضية للوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار في سوريا".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له خلال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، بأن روسيا اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين وعلى ما يبدو هناك ضوء في آخر النفق.

وقال الرئيس الروسي خلال الاجتماع، متحدثا عن الصراع في الشرق الأوسط: "يبدو لي أنه لا يزال هناك ضوء في نهاية النفق"، مؤكدا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالطرق الغربية.