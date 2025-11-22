أوكرانيا: مشاورات في الأيام المقبلة حول خطوات إنهاء الحرب الروسية

قال مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم السبت إن كييف ستتشاور مع شركائها بشأن خطوات إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا في الأيام المقبلة.

ووفقًا للبيان المنشور على تطبيق تيليجرام، وافق الرئيس فولوديمير زيلينسكي على تشكيل وفد يقوده رئيس مكتبه ويضم كبار المسئولين الأمنيين، بالإضافة إلى توجيهات للمفاوضات ذات الصلة، وفق وكالة رويترز.

وجاء في البيان: «لن تكون أوكرانيا أبدا عقبة أمام السلام، وسيدافع ممثلو الدولة الأوكرانية عن المصالح المشروعة للشعب الأوكراني وأسس الأمن الأوروبي».

وكان الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، قد صرح الجمعة، بأنّه سيتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبول خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة لوقف الحرب مع روسيا.

وأوضح ترامب، متحدثا في المكتب البيضاوي بعد اجتماعه مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، أنه كان يتوقع إنهاء الحرب في وقت أبكر بكثير، لكنه أضاف: "يتطلب الأمر شخصين من أجل (ممارسة رقصة) التانجو".

وأمهل الرئيس الأمريكي، كييف أسبوعا لقبول الخطة، وقال لإذاعة فوكس نيوز إنه يعتقد أن الخميس هو الموعد النهائي المناسب لكييف لقبولها، في تأكيد لما أفاد به مصدران لرويترز.

كما قال ترامب في وقت لاحق للصحفيين إن الوقت قصير بالنظر إلى اقتراب فصل الشتاء والحاجة إلى إنهاء إراقة الدماء وإنه ينبغي للرئيس زيلينسكي الموافقة على الخطة.