عواصف شديدة وفيضانات تضرب شمال غرب اليونان

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن عواصف شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت في حدوث أضرار في الكثير من الأماكن في شمال غرب اليونان؛ حيث غمرت المياه الطوابق السفلية والأرضية من المنازل وجرفت السيارات وأغلقت الطرق بسبب الانهيارات الأرضية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية، إن 280 ملليمترا من الأمطار تساقطت خلال بضع ساعات في المنطقة، حول مدينة يوانينا في شمال غرب البلاد، فيما تأثرت جزيرة كورفو السياحية بشدة.

وقال رئيس بلدية شمال كورفو لصحيفة كاثيميريني إن "قرية كاروساديس، التي يسكنها 2000 نسمة معزولة عن العالم الخارجي، حتى أن مركز الشرطة مغلق بسبب أطنان من الطمي".

وأضاف، أن المسئولين يأملون الآن في وصول معدات ثقيلة من البر الرئيسي لإزالة التربة، موضحا أن الكثير من طرق الجزيرة مغلقة أو مدمرة، وأن المدارس ستظل مغلقة حتى الاثنين القادم.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار في المناطق المتضررة طوال اليوم السبت، لكن ليست بنفس القوة