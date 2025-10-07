الخارجية الروسية تؤكد انفتاحها على الحوار مع برلين

أكد أوليج تيابكين، مدير الإدارة الأوروبية الثالثة في وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، أن موسكو منفتحة على الحوار مع برلين، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ولكن تيابكين أوضح أنه بالنظر إلى الخطاب الحالي للسلطات الألمانية، فإن استعادة العلاقات البراجماتية أمر مشكوك فيه في المستقبل المنظور.

ونقلت سبوتنيك عن تيابكين قوله خلال مقابلة: "الدبلوماسية، من حيث المبدأ، تعني حل جميع الخلافات عبر الحوار. ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون كلا الطرفين مستعدين".

وأضاف: "من جانبنا، لم ننكر قط مشاركتنا الدائمة، إننا دائما مستعدون للحوار. ولكن هل شركاؤنا مستعدون للحوار؟ لا يوجد جواب".

وتابع تيابكين: "بناءً على تصريحاتهم اليوم، لا أستطيع الجزم بأننا سنتمكن من الوصول إلى أي مستوى براجماتي في علاقاتنا مع برلين في المستقبل القريب".

كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال ردا على سؤال عما إذا كان يفكر في الاتصال بالرئيس الروسي :" بالطبع أفكر في ذلك. لكنني أرى فقط أن كل محاولة للتحدث معه تنتهي بمزيد من الهجمات أشد ضراوة على أوكرانيا".