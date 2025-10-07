الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة

أوضح الحكم الدولي السابق محمد الصباحي مدى قانونية تغيير منفذ ركلة الجزاء في حال تقرر إعادتها، على غرار ما حدث في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد، مؤكدًا أن لوائح التحكيم شهدت تعديلات عديدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال الصباحي في تصريحات لبرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن تواجد محمود حسن تريزيجيه أثناء حديث الحكم مع اللاعبين جاء لكونه القائد، مضيفًا: «إذا كان قائد الفريق هو حارس المرمى، فالقانون يسمح بتحديد لاعب آخر للتحدث مع الحكم».

وأشار الصباحي إلى أن اللاعب المنفذ لركلة الجزاء يحق له تنفيذ الركلة مرة أخرى إذا أُعيدت، أو تركها لزميل آخر، مؤكدًا أن الحكم لا يتدخل في هذا القرار، وهو ما حدث بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد في القمة الأخيرة.

وأضاف الصباحي أن الأساس في قرار إعادة ركلة الجزاء هو "التأثير"، موضحًا أنه إذا دخلت الكرة المرمى في المرة الأولى، تُحتسب حتى في حال دخول لاعبين من المنطقتين، وفقًا للتعديلات الحديثة في القانون.

كما كشف عن تعديل جوهري في حالة لمس منفذ الركلة الكرة مرتين دون قصد، حيث تُعاد الركلة إذا دخلت المرمى، بينما إذا تصدى لها الحارس تُستأنف بركلة حرة غير مباشرة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل جاء بعد الجدل الذي صاحب إحدى ركلات الترجيح في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، في إشارة إلى ركلة الأرجنتيني جوليان ألفاريز التي ألغيت بعد تسجيلها وتسببت في خروج أتلتيكو وتأهل ريال مدريد.