تحويل سيارة استخدمها بابا الفاتيكان الراحل إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة

تحولت سيارة استخدمها بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس خلال زيارته لبيت لحم منذ أكثر من عشرة أعوام إلى عيادة متنقلة يأمل مسئولون مسيحيون كبار في أن يتم استخدامها قريبا لتقديم الرعاية للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبارك البابا فرنسيس، هذه المبادرة وأوكلها قبل وفاته في أبريل الماضي إلى كاريتاس القدس، وهي منظمة إغاثة كاثوليكية أشرفت على مشروع تحويل السيارة التي كُشف عنها اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

وقال أليستر داتون الأمين العام لكاريتاس في مؤتمر صحفي في بيت لحم: "نحن سعداء بأن لدينا هنا مساهمة جادة في الرعاية الصحية لأطفال غزة".

وكان البابا فرنسيس قد استخدم خلال زيارته إلى بيت لحم في عام 2014 السيارة، وهي من طراز ميتسوبيشي بيك أب معدلة، أهداها له رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ولم يتضح موعد دخول العيادة المتنقلة إلى غزة، وفق الوكالة.

وقال الأمين العام لكاريتاس السويد بيتر برون، إن العيادة المتنقلة يمكنها استقبال نحو 200 طفل يوميا للعلاج.

لكن لم يتضح بعد متى ستدخل السيارة إلى غزة، حيث لا يزال وقف إطلاق النار صامدا رسميا على الرغم من الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على القطاع الذي عصفت به الحرب على مدار عامين.

وصرح داتون: "في أقرب وقت ممكن"، رافضا التعليق بمزيد من التفاصيل.

وقال الأب إبراهيم فلتس، ممثل الرهبان الفرنسيسكان في الأراضي الفلسطينية، إنه يأمل أن يتم نقل السيارة إلى غزة في المستقبل القريب.

وأضاف أن السيارة البابوية التي تحولت إلى عيادة جاهزة لمساعدة الأطفال في غزة.