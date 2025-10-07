ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته

دافع أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، عن محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي تجاه ما وصفه بـ "حملة شرسة" من الجماعات الإرهابية.

وقال ميدو عبر برنامج "أوضة اللبس": "صلاح رجل رياضي وهذا عمله الذي يؤديه".. وأضاف: "الجماعات الإرهابية حاولت استمالة صلاح، لكن موقفه كان واضحا بأنه يحب بلده".

وتابع ميدو: "عقب مباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، صلاح خرج حزينا مثل زملائه بعد خسارة ليفربول، وبالتالي عندما صادفه مشجع بقميص فلسطين لم ينتبه له من أجل التوقيع، وربما أيضا لم يرد أن يضع نفسه أمام مشكلة".

وواصل ميدو: "البعض بدأ في المزايدة على صلاح بعد هذا الموقف، لكن موقفه بطولي مع القضية الفلسطينية حتى منذ كان لاعبا لبازل السويسري".

وأضاف: "الرد الذي قام به صلاح على حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غير الموقف السياسي للاتحاد تجاه دولة الاحتلال، بعد وفاة سليمان العبيد النجم الفلسطيني السابق".