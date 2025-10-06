الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا واعتقال اثنين قرب الحدود

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى إسرائيل من داخل سوريا في وقت سابق اليوم الاثنين. حسبما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقالت الصحيفة، إن جنودا من مجموعة 595 القتالية الاستخباراتية الذين يقومون بتشغيل كاميرات المراقبة الحدودية، رصدوا اثنين يقتربان من الحدود الإسرائيلية من جهة سوريا.

وأضاف الجيش، أنه أرسل قوات من لواء الجولان إلى المكان المرصود واعتقلوا الرجلين، وعثروا معهما على خمسة أسلحة نارية، حسب زعمه.

وأوضح الجيش أنه تم احتجاز المشتبه بهما لمزيد من الاستجواب .