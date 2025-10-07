وزير السياحة: فوز العناني انتصار للكفاءة الشخصية وجهود الدولة وقوة مصر الناعمة

أعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن سعادته الغامرة بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدا أن هذا «الانتصار الكبير جدًا» جاء في ضوء ما يمتلكه من كفاءة ومقومات وخبرات.

وأشاد خلال تصريحاته لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «MBC مصر» بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية وأجهزة الدولة ووزاراتها، بالإضافة إلى الدور الكبير لوزارة الخارجية، والدعم الشخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن جميع الجهود المصرية نجحت في «حشد دعم دولي كبير»، مؤكدا أن نتيجة التصويت أظهرت بوضوح أن الدعم «كان انتصارًا دوليًا، وأكثر من الدعم العربي والإفريقي».

وأثنى على البرنامج الانتخابي «المحترم جدًا» الذي قدمه الدكتور العناني، مشيرا إلى كتابة البرنامج بشكل متوازن وبدقة وحرفية متناهية.

وشدد أن «العناني» كان «الأنسب للحصول على هذا المنصب» في ضوء النظر إلى «الشخصية والمحتوى»، إلى جانب الاحترام الكبير من العالم لمصر، باعتبارها «القوة الناعمة الوسطية ذات التاريخ العريق والثقافة العريقة المعروفة بها مصر على مدار التاريخ».

وفاز الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، كأول عربي ومصري يفوز برئاسة المنظمة الأممية، وذلك خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس.