أضرار مادية كبيرة وإصابة شخص بقصف إسرائيلي على سوق مدينة بنت جبيل جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غارة على سوق البنية في مدينة بنت جبيل القديمة جنوب لبنان، ما أدّى إلى إصابة مواطن ووقوع أضرار مادية كبيرة.

وبحسب فضائية «LBC اللبنانية»، تسببت الغارة باشتعال حريق في مساحة من الأعشاب اليابسة، فضلا عن أضرار كبيرة لحقت بالمباني القديمة لسوق بنت جبيل والمحال التجارية والمنازل.

وأشارت الفضائية إلى تضرر العديد من السيارات الموجودة بالمنطقة، قائلة إن فرق الدفاع المدني بالتنسيق مع بلدية بنت جبيل، نقلت الإصابة إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما سارعت سيارة إطفاء لإخماد النيران المشتعلة.

كذلك، عملت جرافات وفرق من الدفاع المدني على رفع الركام والأنقاض من ساحة السوق والتي أقفلت أيضا الطريق، وتم تنظيف المنطقة وفتح الطريق من وإلى السوق.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، أنه أطلق ‏هجوماً بِسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان.

وأضاف: «دمرنا رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن ‏وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الضباط والجنود».

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت بنية يستخدمها حزب الله في منطقة البقاع، ردا على استخدامه السبت، صاروخا لإسقاط إحدى مسيرة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

وأعلن حزب الله، السبت، أنه «دمر جزءا من مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان الثقيلة».

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006، الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.



