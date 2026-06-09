 كوريا الشمالية والصين تسعيان لتعزيز التعاون الثنائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الشمالية والصين تسعيان لتعزيز التعاون الثنائي

سول - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 10:32 ص

يعتزم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الصيني شي جين بينج توسيع التعاون الثنائي في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والدفاع، وفقا لما اتفقا عليه خلال زيارة الرئيس الصيني لكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن الزعيمين اتفقا على بدء " فصل جديد" في العلاقات بين الدولتين.

وكان الرئيس الصيني قد وصل بيونج يانج أمس الاثنين في زيارة لمدة يومين. وقد تم تجنب القضايا الحساسة، بما فيها البرنامج النووي المثير للجدل لكوريا الشمالية، في البيانات الرسمية من الجانبين.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني لكوريا الشمالية منذ نحو سبعة أعوام. وتعد الصين أهم شريك سياسي واقتصادي لكوريا الشمالية. مع ذلك، عززت كوريا الشمالية مؤخرا من علاقاتها مع روسيا.

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