إسرائيل تدعي اغتيال مسئول عسكري في حزب الله جنوب لبنان

• حسين علي مزهر مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر"، وفق بيان لجيش الاحتلال

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، اغتيال مسؤول عسكري في "حزب الله" إثر هجوم على منطقة بابلية جنوب لبنان، الثلاثاء.

وقال في بيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي يوم أمس (الثلاثاء) منطقة بابلية في جنوب لبنان، وقضى على حسين علي مزهر مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله".

وزعم أن مزهر "دفع في إطار مهام منصبه بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي، كما انشغل في الآونة الأخيرة في محاولات إعادة ترميم وحدات المدفعية في حزب الله في جنوب لبنان".

وحتى الساعة 8:10 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من "حزب الله" على بيان الجيش.

وبرغم دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ منذ نهاية العام الماضي إلا أن إسرائيل تواصل هجماتها اليومية في جنوب لبنان.

ومساء الثلاثاء، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في البابلية قضاء صيدا (في محافظة الجنوب) أدت إلى سقوط شهيد".

كما قُتل الثلاثاء، 3 أشخاص وأصيب 13 آخرون "بغارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في العيرونية ـ طرابلس (شمال)"، وفق بيان آخر للوزارة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، عدوانا على لبنان تحول في 23 سبتمبر 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 236 قتيلا و544 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.