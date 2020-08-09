الطيران تشكل لجنة عليا لفحص الشحنات الخطرة بقرية البضائع

أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، قرارًا بتشكيل لجنة عليا من أعلى المستويات، برئاسة اللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدني، لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين، التابعة لميناء القاهرة الجوي، وكافة المطارات على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فورًا، أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق الموانئ الجوية والتواجد السكاني.

وقال وزير الطيران، إن هذه اللجنة ستقوم بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة داخل أماكن التخزين، وذلك لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقًا لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO"، وذلك للتصدي لأي مخاطر قبل حدوثها، بالإضافة إلى حماية جميع العملاء والعاملين بقطاع الطيران المدني.