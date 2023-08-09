‎طرح الأغنية الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات «عند بعند»

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طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خمس جولات" الأغنية الدعائية للفيلم، والتي تحمل اسم "عند بعند"، على يوتيوب، وذلك بعد إعلان موعد عرضه يوم 16 أغسطس الجاري.

وظهر في الأغنية الدعائية للفيلم التي تحمل اسم "عند بعند"، ثنائي الراب حسين وفليكس، حيث يقودان الأغنية الدعائية لفيلم خمس جولات، تماشيًا مع فكرة الفيلم.

ويمثل الفيلم البطولة الأولى لأبطال العمل، وهما آدم شرقاوي ونور النبوي، بجانب الفنان ماجد المصري، والفنانة عايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومطرب الراب أرسينك.

‎ويعتبر فيلم خمس جولات "FIVE ROUNDS"، يناقش رياضة "MMA"، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة.

كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز"، والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات بطولة الفنان ماجد المصري بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.