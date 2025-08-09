إيران تدين قرار إسرائيل فرض السيطرة على قطاع غزة بالكامل: استكمال لمخطط إبادة الفلسطينيين وطمس هويتهم

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانة طهران قرار إسرائيل بشأن فرض السيطرة على قطاع غزة بالكامل، معتبرة إياه استكمالًا لمخطط "إبادة الفلسطينيين وطمس هوية فلسطين"، مؤكدة "مسؤولية المجتمع الدولي في وقف هذه الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة الفورية للشعب الفلسطيني".

وقالت الوزارة في بيان: "تُدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة القرار الأخير لمجلس وزراء الكيان الصهيوني بشأن احتلال قطاع غزة بالكامل وتشريد سكانه، وتعتبره استكمالاً لمخطط إبادة الفلسطينيين وطمس هوية فلسطين ووجودها. يُمثل هذا القرار انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وخطوةً مُستهدفةً لتوسيع الاحتلال وفرض واقع جديد في جميع أنحاء فلسطين المحتلة باستخدام القوة والسلاح"، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأكدت الخارجية الإيرانية على "ضرورة الوقف الفوري والكامل لعدوان النظام الصهيوني على غزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى هذا القطاع فورا ودون قيد أو شرط، وضمان حرية عمل منظمات الإغاثة في تنفيذ مهامها الإنسانية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وتنفيذ خطة إعادة إعمار القطاع".

كما أعربت الخارجية الإيرانية "عن بالغ قلقها واستيائها من استمرار عمليات القتل والإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية في القدس... وتُؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف هذه الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة الفورية لشعب غزة المُضطهد".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية وافق أمس الجمعة على خطة للسيطرة على "مدينة غزة"، بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.