أوتاكا وتراوري يقودان قائمة الإسماعيلي لمباراة بتروجت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن ميلود حمدي، المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة بتروجت، المُقرر إقامتها اليوم السبت في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز بنسختها الجديدة.

ويواجه الإسماعيلي فريق بتروجت في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة فريق الإسماعيلي لمباراة بتروجت كل من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - عبد الله جمال

خط الدفاع: محمد نصر - محمد عمار - عبد الكريم مصطفى - محمد إيهاب - عبد الله محمد

خط الوسط: عبد الرحمن الدح - محمد خطاري - على الملواني - محمد سمير كونتا - عبد الرحمن كتكوت - حسن منصور - محمود أوتاكا - محمد بحيري - إريك تراوري

خط الهجوم: مروان حمدي - أنور عبد السلام - نادر فرج - محمد زيدان.