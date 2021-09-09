وزيرة الصحة: تطعيم كل العاملين بالأزهر وجامعته وطلابه قبل بداية الدراسة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، استمرار التنسيق مع الأزهر لتطعيم كل العاملين به وجميع المنتسبين إلى جامعة الأزهر من العاملين والطلاب المصريين والوافدين، والعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية وإداراته المنتشرة في ربوع مصر.

وأضافت خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب لها في مشيخة الأزهر اليوم، أن هناك إمكانية لتطعيم كل طلاب المرحلة الثانوية، وأن العاملين بالتعليم يمكنهم التسجيل عبر الموقع في قسم «التعليم» وسوف تصلهم رسالة خلال 72 ساعة للحصول على اللقاح في أقرب نقطة تطعيم لمنزله، حرصًا من الوزارة على الانتهاء من التطعيمات قبل بداية الدراسة.

ولفتت الوزيرة إلى إتاحة شهادات التطعيم والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QRCode) مجانًا لجميع الطلاب والعاملين بالأزهر، بما يساهم في يسر تلقي اللقاح وانتظام العملية التعليمية، مع التنسيق بين الأزهر والوزارة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب الوافدين بالأزهر، والتنسيق مع جامعة الأزهر لاستقبال الطلاب الوافدين بمستشفيات وزارة الصحة والسكان وذلك بالمجان في حالات الطوارئ ومعاملتهم معاملة المصريين في الحالات العادية.

وجاء اللقاء بين الإمام وزايد، لمتابعة التنسيق بين الأزهر والوزارة في مجالات التعاون الصحية المشتركة.

وأشار الإمام خلال اللقاء، إلى التنسيق الكامل بين الأزهر ووزارة الصحة في عدة مجالات منها تطعيم العاملين بالأزهر وطلاب الجامعة وقطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، بلقاحات كورونا.