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تنفيذ قوافل طبية بيطرية للمربين في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 12:40 م | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 12:40 م

قال الدكتور طارق لطفي، مدير مديرية الطب البيطري في الأقصر، إنه تم تنظيم عدد من القوافل الطبية البيطرية المجانية العلاجية والإرشادية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأوضح لطفي، أن أعمال القوافل استهدفت كافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع اللجان المشكلة بالإدارات البيطرية بأرمنت وإسنا والطود والزينية والبياضية والقرنة.

ولفت لطفي، إلى أنه تم تنفيذ أعمال رش ضد الطفيليات الخارجية والتجريع ضد الطفيليات الداخلية بهذه القوافل الطبية البيطرية المجانية العلاجيةـ إضافة إلى التوعيات الإرشادية البيطرية التي تم تقديمها للمربين.

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